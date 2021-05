Schule : Schüler und Lehrer legen 93 990 Kilometer in 80 Tagen zurück

Morbach (red) Nach dem Motto „In 80 Tagen um die Olympische Welt“ haben Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der IGS Morbach eine Strecke von 93 990 Kilometern in 80 Tagen erlaufen, erwandert, erschwommen oder mit dem Fahrrad zurückgelegt.

„Das war acht Tage vor Ende kritisch. Wir haben in der Schule morgens eine Durchsage gemacht, mit der Bitte nochmal alles zu geben und vor allem, die zurückgelegten Kilometer in unsere selbstentwickelte Datenbank auf Moodle einzugeben“, erzählt Katja Gerhardt, Initiatorin der Challenge und Sportlehrerin an der IGS. In Zeiten, in denen Sporthallen gesperrt wurden, haben die motivierten Sportlehrerinnen Katja Gerhardt und Jasmine Dreher direkt reagiert. So startete die Challenge schon im Februar. Der Sportunterricht wurde nach draußen verlegt und Strecken rund um die Schule erkundet. Ein Video über die Challenge ist unter www.igs-morbach.de zu sehen. Foto: IGS Morbach