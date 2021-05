Ausstellung : Schülerin entwirft Robe aus Zeitungspapier

Schülerin entwirft Robe aus Zeitungspapier Foto: TV/Liane Deffert

Wittlich (red) Liane Deffert, Kunsterzieherin am Peter-Wust-Gymnasium (PWG) in Wittlich, hat mit einer Schülerin eine kleine Ausstellung im PWG aufgebaut. Das Interview mit Sabine Resch über nachhaltige Mode, das im Trierischen Volksfreund erschien, hat sie mit in die Präsentation einbezogen.

