Corona-Projekt : Es gibt noch freie Plätze in der Sommerschule im Kreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich 122 Schüler haben sich bis jetzt beim Kreis für die Sommerschule angemeldet. Die Anmeldefrist für das Projekt des Landes endet an diesem Donnerstag.

Rund 70 Schüler hatten sich bis zum vergangenen Freitag bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich für die Sommerschule des Landes (siehe Info) an den weiterführenden Schulen angemeldet. Nach Angaben einer Sprecherin des Kreises ginge man bei der Verwaltung jedoch davon aus, dass die Bedarfsabfrage an den Schulen von vielen Eltern fälschlicherweise als Anmeldung verstanden wurde. Deshalb hat die Verwaltung nochmal nachjustiert: „Wir haben die Eltern mehrmals über die Kreisnachrichten und die weiteren Medien über das Angebot der Sommerschule informiert und dies nochmals über den Facebook-Auftritt der Kreisverwaltung getan“, sagte eine Sprecherin. So hoffte man, noch Eltern bis zum Ablauf der Anmeldefrist am 23. Juli erreichen zu können. Mit Erfolg. Am Dienstagmittag waren es dann 122 Schüler, die sich für das Projekt angemeldet hatten.

Betreut werden die Teilnehmer der Sommerschule von Ehrenamtlichen. Die Lehrer und Betreuer wurden im Vorfeld über einen Aufruf vom Bildungsministerium Rheinland-Pfalz rekrutiert, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Nach der Rückmeldung der Bedarfsabfrage an den Schulen sei dem Landkreis auf Basis der zu erwartenden Schülerzahl bis zu 43 Betreuer zugeteilt worden. „Die Liste der Interessenten wurde an uns weitergeleitet, und wir stehen in Kontakt. Von den rund 140 Freiwilligen, die sich erfreulicherweise aus unserem Landkreis zur Verfügung gestellt haben, werden im Landkreis Bernkastel-Wittlich rund 40 die Betreuung übernehmen“, heißt es von der Verwaltung.

Info Die Sommerschule des Landes Der Landkreis Bernkastel-Wittlich unterstützt die Initiative Sommerschule Rheinland-Pfaz für Schüler der ersten bis achten Klasse. Die Sommerschule findet in Wohnortnähe in weiterführenden Schulen in Bernkastel-Kues, Manderscheid, Morbach, Salmtal, Thalfang, Traben-Trarbach und Wittlich statt. Das Angebot ist kostenfrei. Die Sommerschule soll montags bis freitags jeweils drei Stunden, voraussichtlich 8 bis 11 Uhr, vom 3. bis 7. August oder 10. bis 14. August, stattfinden. Hierzu können Eltern ihre Kinder noch bis Donnerstag, 23. Juli, anmelden. Das Anmeldeformular und Teilnahmebedingungen finden Interessierte auf den Seiten der Kreisverwaltung www.Bernkastel-Wittlich.de unter dem Suchbegriff Sommerschule. Das Anmeldeformular kann auch in Papierform bei der Kreisverwaltung, den VG-Verwaltungen, der Stadt Wittlich und der Gemeinde Morbach abgeholt beziehungsweise angefordert werden. Die Sommerschule ist ein Halbtagsangebot ohne Mittagessen. Die Kinder sollen aber während der drei Stunden die Möglichkeit haben, ein mitgebrachtes Frühstück oder einen Snack zu essen. Im Kreis Trier-Saarburg und der Stadt Trier gab es zusammen rund 1000 Voranmeldungen für die Sommerschule, im Vulkaneifelkreis sind es bisher 129 Anmeldungen und im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind es bis jetzt rund 40 Kinder.

Nach jetzigem Sachstand kann an allen Standorten und in allen Klassenstufen der Unterricht angeboten werden. Eine Einteilung in die unterschiedlichen Lerngruppen erfolgt nach Ablauf der Anmeldefrist, heißt es vom Kreis. Der Unterricht der Sommerschule erfolgt an den nachfolgend aufgeführten sieben Schulstandorten im Landkreis: Kurfürst-Balduin-Realschule plus in Wittlich, IGS Salmtal, Realschule plus in Manderscheid, Nikolaus-von-Kues-Gymnasium Bernkastel-Kues, IGS Morbach, Realschule plus Traben-Trarbach und Realschule plus Thalfang am Erbeskopf.

Die Größe der Lerngruppen orientiert sich dabei an den aktuell geltenden Regeln während der Corona-Pandemie. „Da auch während der Sommerschule der Hygieneplan für Schulen im Land Rheinland-Pfalz gilt, wird die Gruppengröße der einzelnen Lerngruppen unter anderem anhand der geltenden Bestimmungen zum Infektionsschutz entsprechend geplant. Darüber hinaus sollen gemäß des Leitfadens für Kursleitungen des Bildungsministeriums die Lerngruppen im Regelfall eine Gruppengröße von zehn Schülern nicht überschreiten“, sagt die Kreissprecherin.