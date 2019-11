Weihnachten : Spenden für den Hospizdienst

Wittlich Spenden zwischen Schere, Kamm und Fön: Der ökumenische Hospizdienst Wittlich ist ein Zusammenschluss von Frauen und Männern unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Konfession und mit unterschiedlichen Berufen aus verschiedenen Gemeinden des Kreises Bernkastel-Wittlich.

Die Ehrenamtlichen wollen in ihrer Freizeit dazu beitragen, dass Menschen in Würde sterben können. Neben der Möglichkeit, für die Arbeit des Hospizdienstes per Überweisung auf das Konto der Organisation zu spenden, können Interessierte dies in der Vorweihnachtszeit auch direkt im Friseursalon Ehlen am Wittlicher Marktplatz tun.