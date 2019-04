später lesen Natur Störche landen am Moselufer FOTO: TV / Hans-Peter Kohl FOTO: TV / Hans-Peter Kohl Teilen

(red) Fünf Störche sind am Mittwoch am Moselufer in Pies­port gelandet. Wahrscheinlich hat sie der starke Regen veranlasst, auf der Wiese eine Pause einzulegen. TV-Leser Hans-Peter Kohl hat die Tiere beobachtet und fotografiert.