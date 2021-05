Corona : Neue Testzeiten in Morbach

Morbach Die Corona-Tests in Morbach sind umgestellt worden. Es entfällt die ehrenamtlich organisierte Testmöglichkeit am Montag in der Baldenauhalle. Stattdessen bietet neu der Sirona-Sports-Club (Erbachstraße 49) montags von 17 bis 20 Uhr Tests an.

Im Sirona-Sports-Club wird auch an Pfingstsonntag und Pfingstmontag getestet, jeweils von 9 bis 12 Uhr. Die Testzeiten sind: Sirona-Sports-Club: montags von 17 bis 20 Uhr, mittwochs und freitags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr. Apotheke am Oberen Markt: montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr.