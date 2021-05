Coronavirus : Seniorenhaus: Neue Tests, drei Einweisungen

Prüm Drei Menschen im Krankenhaus, alle anderen ohne oder mit leichter Symptomatik: Das ist der aktuelle Stand nach dem Corona-Ausbruch im Seniorenhaus Sankt Elisabeth Prüm. Am Montagabend musste nach Angaben der Gesellschaft der Katharinenschwestern eine infizierte Person ins Hospital gebracht werden, die noch nicht geimpft war und bei der sich zunächst stärkere Symptome entwickelten.

Inzwischen geht es diesem Patienten aber wieder besser, er sei auf Normalstation, heißt es am Dienstag. Darüber hinaus befinden sich zwei Menschen im Krankenhaus, die aber auch nicht mehr intensivmedizinisch behandelt werden müssen.

Das Gesundheitsamt des Eifelkreises lässt an zwei Tagen erneut Bewohner und Beschäftigte des Seniorenhauses einem Corona-Test unterziehen. Untersucht werden alle, die seit dem Infektionsausbruch der vergangenen Tage bislang negativ getestet worden waren.

Am Mittwoch, teilt die Kreisverwaltung mit, werden von drei Bundeswehr-Sanitätssoldaten deswegen 40 Personen erneut getestet, am Donnerstag steht das Gleiche bei den 50 Mitarbeitern an, die bisher Sars-CoV-2-negativ waren.