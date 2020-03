Theater : Zwei wie Bonnie und Clyde

Das Satiricon Theater Trier präsentiert: „Zwei wie Bonnie und Clyde ... denn sie wissen nicht, wo sie sind“. Foto: Satiricon Theater

Wittlich (red) Das Satiricon Theater kommt mit der Komödie „Zwei wie Bonnie und Clyde ... denn sie wissen nicht, wo sie sind“ am Samstag, 28. März, um 19.30 Uhr ins Jugendheim St. Bernhard in Wittlich. Manni und Chantal alias Bonnie und Clyde träumen vom großen Geld, Heirat in Las Vegas, Rente in Südamerika.



