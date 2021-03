Kommunales : Zwei Wittlicher Projeke gestartet

Wittlich (will) Der Umbau des Alten Rathauses am Wittlicher Marktplatz und der Bau des Mehrgenerationenzentrums in der Oberstadt haben begonnen. Das teilte Wittlichs Bürgermeister in der zurückliegenden Sitzung des Stadtrats mit.

Das Mehrgenerationenzentrum gehört zu den großen Projekten, die die Stadt in naher Zukunft realisieren will beziehungsweise bereits hat. Dort sollen künftig eine neue Kita, das Haus der Jugend und das Mehrgenerationenhaus vereint werden.