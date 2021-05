Umweltverschmutzung : Müll wird illegal bei Kita abgelegt

Müll wird illegal bei der Kita Wittlich-Neuerburg abgelegt Foto: TV/Kita Neuerburg

Wittlich-Neuerburg (red) Vor und in den Müllcontainern der Kindertagesstätte Wittlich-Neuerburg wird regelmäßig, meistens am Sonntagabend, ungetrennter Müll unerlaubt entsorgt. Dies führt in der Zuwegung zur Kita für Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen zu einer sehr unhygienischen und unhaltbaren Situation und stellt darüber hinaus eine Ordnungswidrigkeit dar.

Die Kita bittet daher alle Bürger, die diesbezüglich Beobachtungen machen, diese dem Ordnungsamt der Stadtverwaltung Wittlich zu melden.