Senioren : Gemeindeschwestern plus erhalten Tablet-Koffer für Senioren

Trier/Morbach (red) Guido Klein, Mitglied der Versammlung der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, überreichte im Studio des Trierer Bürgerfernsehens OK54 Tablet-Koffer an sieben Gemeindeschwestern plus aus der Region Trier.

Mit den Tablets schulen sie ältere Menschen in der Nutzung digitaler Medien und geben ihnen damit Hilfen an die Hand, länger selbstständig zu leben. Die Tabletkoffer mit je drei Android Tablets und zwei I-Pads wurden von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz aus Mitteln des rheinland-pfälzischen Sozialministeriums beschafft und konfiguriert. Die Koffer erhielten Elisabeth Reinarz, Gemeindeschwester plus in Gerolstein sowie Birgit Wilbert und Julia Kimmling (beide aus Morbach). Weitere Tablet-Koffer nahm Rudolf Pick für vier Gemeindeschwestern plus in Bitburg und Prüm entgegen. Foto von links: Guido Klein, Julia Kimmling, Elisabeth Reinarz, Birgit Wilbert, Rudolf Pick. Foto: Medienanstalt Rheinland-Pfalz