Zeugen gesucht : Unbekannte brechen Geldautomat in Salmtal auf - Polizei sucht Täter

Salmtal Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen, 22. Mai, einen Geldautomaten in Salmtal aufgebrochen. Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Vorfall um 2.04 Uhr.

Die Polizei fragt: Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen am Tatort oder in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise erbeten an die Polizei Wittlich oder an die Kripo Wittlich. Telefon: 06571-926-0 oder 06571-9500-0