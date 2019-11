Blaulicht : Unbekannte brechen in Haus in Sehlem ein

Foto: TV/Klaus Kimmling

Sehlem Unbekannte sind am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Sehlem eingebrochen.

Der oder die Täter nutzten laut Polizei die berufsbedingte Abwesenheit der Hausbewohner: Sie hebelten ein Fenster auf, um ins Haus zu gelangen, und durchsuchten nahezu alle Schränke nach Wertgegenständen.

Anschließend hätten der oder die Täter das Haus unerkannt durch eine Terrassentür verlassen.