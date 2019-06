Fest : Veldenzer Weinfest mit Festumzug

Veldenz Die Gemeinde Veldenz feiert von Donnerstag, 25. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, ihr 66. Wein- und Heimatfest mit der 41. Oldtimersternfahrt. Es wird im Festzelt auf dem Festplatz gefeiert.

Glanzpunkte in diesem Jahr sind das „Wine Up“ am Donnerstag, die geführte Wanderung zur Weinfesteröffnung auf der Josephinenhöhe und die Regentschaftsverlängerung von Weinkönigin Michelle I. am Freitag und der Start der Oldtimer zur Rundfahrt sowie die Weinprobe „Rhythm meets Wine“ am Samstag. Am Sonntag stehen „Früh-Schocken“ (Knobeln) beim Frühschoppen und der Festumzug mit Oldtimerkorso und den Weinhoheiten der Grafschaft.