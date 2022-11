Justiz : Cannabishandel im Tankstellenbüro

Info

Was dem Angeklagten im vorliegenden Fall zugute kam war, der geringe Wirkstoffmenge in der Ware. Grundsätzlich werden sichergestellte Cannabisprodukte (Haschisch, Marihuana) im Labor auf ihren Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC) untersucht. Die dabei festgestellte Konzentration dieser psychoaktiven Substanz ist ein wichtiger Faktor bei der späteren Strafzumessung. THC kommt in allen Hanfpflanzen (Cannabis sativa) vor, aus denen Haschisch und Marihuana gewonnen werden kann und trägt wesentlich an deren berauschenden Wirkung bei.