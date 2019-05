Geldsegen für Sportvereine : Damit der Nachwuchs weiter läuft und turnt

Die VR-Bank Hunsrück-Mosel hat im Rahmen einer Feierstunde 32 000 Euro an insgesamt 52 Vereine aus ihrem Geschäftsgebiet gespendet. Foto: TV/Foto: Björn Pazen

MORBACH Die VR-Bank Hunsrück-Mosel hat insgesamt 32 000 Euro an die 52 Sportvereine aus ihrem Geschäftsgebiet gespendet.

(BP) Günther Wagner hat ein gutes Gedächtnis und kann sich Zahlen merken. Der Vorsitzende des Sportkreises Bernkastel-Wittlich wusste noch genau, wieviel Geld die VR-Bank Hunsrück-Mosel vor fünf Jahren an die Sportvereine im Geschäftsgebiet ausgeschüttet hatte. Und erfreut konnte der Monzelfelder feststellen: „Dieses Jahr sind das trotz Niedrigzinsen 5000 Euro mehr. Das ist eine tolle Steigerung.“

Schon traditionell spendet die Genossenschaftsbank mit Hauptsitz in Morbach alljährlich die Überschüsse aus dem Gewinnsparen an regionale Vereine oder Organisationen, speziell für deren Nachwuchsarbeit. Mal sind es Musik- oder Gesangvereine, mal Kindertagesstätten und in diesem Jahr eben Sportvereine. Die 52 Vereine erhielten insgesamt 32 000 Euro als Spenden für die Jugendarbeit.