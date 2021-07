Infrastruktur : Versorger bringt schnelles Internet ins Wittlicher Rathaus

Gemeinsam nehmen Marco Felten von Westenergie, Bürgermeister Joachim Rodenkirch, Rainer Jakobs von Westnetz sowie Büroleiter Rainer Stöckicht (von links) das schnelle Internet für den Verwaltungsstandort in Wittlich symbolisch in Betrieb. Foto: Westenergie/David Kryszons Foto: Westenergie/David Kryszons

Wittlich (red) Der Energiedienstleister Westenergie hat die Anbindung der Stadtverwaltung Wittlich und des Eventums an die schnelle Datenautobahn vorangetrieben. So haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt nun Hoch­leistungs­anschlüsse an das Internet, die Verbindungen bis in den Gigabit-Bereich ermöglichen.

