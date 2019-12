Grosslittgen : Winterwanderung rund um Himmerod

Grosslittgen (red) Der Förderverein des Klosters Himmerod bietet am Samstag, 28. Dezember, um 10 Uhr eine Winter-Jahreszeitenwanderung an. Die Tour startet vor dem Klosterladen. Es geht zum Förstergrab am Neuberg, zum Hunnenkopf-Brunnen, durch den Kunowald und das Backenbachtal zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken