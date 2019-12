Blaulicht : Autokennzeichen in Wittlich gestohlen

Autokennzeichen in Wittlich gestohlen

Wittlich Die Polizei Wittlich fahndet nach den Tätern und bittet um Zeugenhinweise.

(fpl) Wie die Polizei Wittlich mitteilt, haben unbekannte Täter am Donnerstag, 19. Dezember, zwischen 13 Uhr und 18 Uhr, in der Straße „Zur Philippsburg“ die beiden Kennzeichen eines metallic-silbernen Opel Corsa C abmontiert und gestohlen. Die Beamten bitten um Zeugenhilfe.