Jugend : Die Suche nach einem Jugendtreff

Bernkastel-Kues In Bernkastel-Kues gibt es derzeit keinen Jugendraum. Doch das wollen einige Jugendliche ändern.

(cst) Mit dem Jugend- und Kulturzentrum (Jukuz) in Kues haben die Bernkasteler-Kueser Jugendlichen einen Ort, an dem sie sich mit Gleichaltrigen treffen können. Doch das reicht ihnen offensichtlich nicht. Denn einige junge Leute sind an Jugendpfleger Guido Moll herangetreten mit der Bitte, ihnen doch einen eigenen selbstverwalteten Jugendraum zu ermöglichen, so wie er in vielen anderen Ortsgemeinden der VG Bernkastel-Kues eingerichtet ist. Mit diesem Anliegen hat sich der Hauptausschuss der Stadt Bernkastel-Kues in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. „Das Jukuz spricht uns weniger an“, sagen zwei Jugendliche, die zur Ausschusssitzung gekommen sind. „Wir möchten uns im eigenen Raum treffen“, sagen sie. Bernkasteler Jugendliche würden zum Teil in die Jugendräume umliegender Gemeinden ausweichen. Als Anforderungen für geeignete Räumlichkeiten nennen sie Heizung und Toiletten. „um alles andere wie Möbel können wir uns selbst kümmern“, sagen sie.