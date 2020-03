Workshop : Jetzt anmelden zum Workshop „Team-Building“

Kinderbeuern (red) Wie Gruppen sich von Anfang an besser kennenlernen oder noch intensiver zusammenwachsen können, ist das Thema eines Workshops am Donnerstag, 19. März, von 18.30 bis 21.30 Uhr im Jugendraum Alftal in Kinderbeuern.

Die Referenten Christian Jäger vom Palais Trier, Armin Surkus-Anzenhofer und Heike Feldges aus der kirchlichen Jugendarbeit bieten „erlebnispädagogische Team-Übungen mit k(l)einem Material“ an. Diese helfen beim Team-Building, stärken die Kooperation in der Gruppe und sorgen gleichzeitig dafür, dass sich der Einzelne in der Gruppe wohl fühlt. Der Workshop richtet sich an Teilnehmer, die in der Kinder- und Jugendarbeit in Schulen, Ferienfreizeiten oder Jugendgruppen tätig sind. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Die Veranstalter sind das Dekanat Wittlich und die Fachstelle Plus für Kinder- und Jugendpastoral Marienburg und Wittlich.