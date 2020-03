Kinderwingert : Kleine Winzer für eine Saison gesucht

Kinderwingert. Foto: TV/Ulla Schnitzius

Traben-Tarbach (red) Das vierte Kinderwingert (KIWI) Projekt startet am Samstag, 21. März, ab 13 Uhr in der Einzellage „Taubenhaus“ in Tarbach. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren pflegen über fünf Vegetationen ihren Patenschafts-Weinstock.



