Polizei : Feuer in einem Wohnhaus: 30 000 Euro Schaden

Foto: TV/Frank Göbel

Altrich Ein Wohnhaus hat laut Polizei am frühen Dienstagmorgen in Altrich gebrannt. Das Feuer entstand demnach vermutlich durch einen technischen Defekt an einer Außensteckdose auf der Veranda an der Rückseite des Hauses und dehnte sich auf die Hausfassade aus.

