Genuss : Zweiter Genussmarkt an diesem Samstag

Wittlich Beim ersten Wittlicher Genussmarkt am 13. April haben 19 Stände in Wittlich zum Probieren heimischer Produkte eingeladen. An diesem Samstag, 11. Mai, werden es noch zwei mehr sein.

Zwei Gemüsehändler sowie ein (Kuh-) Käsevermarkter nehmen zusätzlich teil. Zeitgleich können alle „Weedlia Säubrenner“ ihre Vorfreude steigern: Am 11. Mai sind es weniger als 100 Tage bis zur Kirmes. Der Stadtmarketingverein bietet in Kooperation mit dem Grillseminaranbieter Mario Schmitz auf dem Grill zubereitete „Schweinereien“ wie Burger, Pulled Pork und Spare Ribs auf dem Marktplatz an. Schaumweine serviert das Weingut Lütticken.