Der Autor Klaus Greichgauer liest am Donnerstag, 18 Oktober, in der Akademie Kues in Bernkastel-Kues aus seinem Krimi „Sturz vom roten Felsen“. Das Buch entstand in enger Anlehnung an den spektakulären Fall einer Trierer Studentin, die im Stadtteil Pallien in den Tod stürzte.