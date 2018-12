später lesen Konzert Kammerchor lädt zum Konzert Teilen

Unter dem Motto „Stern über Bethlehem“ steht das Adventskonzert des Traben-Trarbacher Kammerchores. Der Chor lädt am dritten Adventssonntag, 16. Dezember, zu seinem vorweihnachtlichen Konzert um 18 Uhr in die Evangelische Peterskirche in Traben ein.