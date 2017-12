Talent sitzt an jeder Ecke

Das große Vorhaben an der Prümer Schule

Nein, das wird nicht billig: Bisher hat der Eifelkreis Bitburg-Prüm als Träger satte 18,3 Millionen Euro für die Schulsanierung bewilligt, wofür Albrecht Petri „sehr dankbar“ ist. „Das ist ein starkes Signal“, sagt er, und es entspreche dem, was Landrat Joachim Streit den Prümern zugesagt habe: Man werde bei allem, was nötig sei, nicht sparen. Falls dann auch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier „die Ampeln auf Grün“ schalte, könnten die Arbeiten vielleicht im Sommer beginnen. Warum so spät? Weil, wie Petri sagt, in der Planung sehr genau vorgegangen worden sei, und zwar von den Verantwortlichen in der Kreisverwaltung und dem Architekturbüro Witry und Witry aus Echternach: „Die haben wirklich sehr gründlich gearbeitet.“ Und weil 18 Millionen eben auch eine Nummer sind.

Dabei wird es übrigens nicht bleiben: „Dann kommt noch die Turnhalle dazu“, sagt Petri. Die nämlich ist ebenfalls in die Jahre gekommen. Am Ende aber erhalte man „eine moderne Schule an einem traditionsreichen Ort“.