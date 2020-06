Wirtschaft : Wieder mehr Zeit für den Erlebniseinkauf

Trier/Luxemburg Nach der Grenzöffnung zieht es Luxemburger Kunden zurück in den Einzelhandel. Der ist stark gebeutelt und will Vertrauen gutmachen.



Sie sind wieder da: die Luxemburger Kunden im Einzelhandel der Region Trier. Wenn auch noch nicht in dem Umfang wie in Vor-Corona-Tagen, so kommen doch seit der Grenzöffnung am 15. Mai wieder mehr Menschen aus dem Großherzogtum in die heimischen Geschäfte und Supermärkte. Gerade nach dem Aufheben der Grenzkontrollen zwischen den beiden Ländern „nehmen die Umsätze mit Luxemburgern wieder zu. Wir sehen Zeichen in die richtige Richtung“, sagt Karin Kaltenkirchen, Geschäftsführerin von Modehaus Marx in Trier.

Schon seit langem setzt das Textil-Unternehmen auf Luxemburger Kunden, organisiert für eigene Veranstaltungen etwa einen Shopping-Shuttle ins Großherzogtum. Und so hat die Chefin während der Corona-Krise persönlich an ihre Stammkunden geschrieben, um „zu zeigen, dass wir sie trotz der Grenzschließung nicht vergessen haben“, sagt Kaltenkirchen. „Unglaublich positiv“ seien die Rückmeldungen gewesen.

Doch nicht alle Kunden waren verständnisvoll. „Wenn man an der Grenze mit Maschinenpistolen empfangen wird, ist das brutal“, sagt Georg Kern, Präsident des Handelsverbands Rheinland-Pfalz und selbst Fachhändler in Trier, und erklärt sich so aufgekommene Ressentiments (siehe Text unten). „Da wurde manches Porzellan zwischen Deutschland und Luxemburg zerbrochen“, gesteht auch Emil Eicher, Präsident des luxemburgischen Gemeindeverbands Syvicol aller 102 Gemeinden.

Für viele Luxemburger und Deutsche existierten schon lange keine Grenzen mehr, was man nicht zuletzt an gemeinsamen Rettungsdiensten, Spielplätzen und Abwasserregelungen in den Kommunen über die Grenze hinweg sehen könne. „Wir können alle ohne unsere Nachbarn nicht leben“, weiß der Bürgermeister der Nordgemeinde Clerf und Parlamentsabgeordnete. „Wir müssen jetzt unser Zusammenleben von Betrieben und Kommunen neu regeln“, ist er überzeugt. Dazu gehöre auch eine Normalisierung des Lebens wie etwa beim Einkauf und in der Freizeit.

Gerade dies ist auch das Ziel der Händler in der Region Trier. „Wir müssen versuchen, die verlorengegangenen Umsätze im Einzelhandel aufzufangen, etwa durch spezielle Kampagnen wie ,Heimat shoppen’“, sagt Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der rund 100 Geschäfte umfassenden City Initiative Trier (CIT). Er schätzt die Einbußen für dieses Jahr auf immerhin 30 Prozent im Einzelhandel.

Und Handel, Gastronomie und Tourismus seien wechselseitig voneinander abhängig. Gerade die Luxemburger Kunden kämen bei Bedarf, worin er trotz allem ein großes Potenzial für die Zukunft sieht. Auch Peter Hein vom Gewerbeverein Bitburg sieht in den Luxemburger Kunden „Erlebniskäufer, die das Besondere suchen“. Und so sieht auch Alfred Thielen vom Einzelhandelsverband Region Trier die Zeit für ein „Feuerwerk des Erlebniseinkaufs“ gekommen. „Wir haben viel an Umsatz aufzuholen. Aber ich bin sicher, dass die Luxemburger Kunden den Unterschied zwischen der Politik an den Grenzen und dem Service in den Betrieben unterscheiden können“, ist er überzeugt. So würde man den Anteil an Luxemburger Kunden sicher halten, wenn nicht sogar ausbauen können.

Aktuell liegt der Anteil der Kundschaft aus dem Großherzogtum am Umsatz von insgesamt gut 1,2 Milliarden Euro bei 15 Prozent oder etwa 160 Millionen Euro in der Vor-Corona-Phase. Tendenz steigend.

So machen laut einer Umfrage in der Region Trier nicht nur fast zwei Drittel der befragten Unternehmen Umsätze mit Luxemburger Kundschaft. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind es sogar 75 Prozent, im Kreis Trier-Saarburg 73 Prozent. „Jeder fünfte Betrieb gibt auch eine Umsatzsteigerung an“, sagt Stefan Rommelfanger von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier, der das Kaufverhalten der Luxemburger untersucht hat. Mindestens jeder fünfte Einzelhändler in der Region Trier hat demnach Umsätze von 20 Prozent und mehr mit Kunden aus dem Großherzogtum, vor allem in den Segmenten Bekleidung und Wäsche, Schuhe und Lederwaren, Bücher und Schreibwaren, Spiel, Sport und Hobby. Aber auch das Handwerk und der Bausektor profitieren von der Klientel.