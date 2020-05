Meinung : Schulöffnung: Verlässliches Konzept statt Zick-Zack-Kurs

Schon kurz nach dem Lockdown hatten die ersten es vorhergesagt: Das normale Leben herunterzufahren, ist vergleichsweise einfach. Ungleich viel schwieriger ist es, den Weg zurück zu finden. Zumal das Virus ja noch da ist.

Die schrittweise Schulöffnung in Rheinland-Pfalz zeigt auf jeden Fall, wie es nicht geht. Sie ist reine Symbolpolitik. Seht her, wir tun was! Aber was bringt es, dass Schüler vor den Ferien fünf oder zehn Mal in ihren Klassenzimmern sitzen? Sie sehen ihre Freunde. Das war es aber auch schon. Ihrer Bildung ist so nicht gedient. Den Eltern auch herzlich wenig. Solange die strengen Hygieneregeln gelten und 15 bis 20 Prozent der Lehrer zuhause bleiben, ist an normalen Unterricht nicht zu denken. Dafür gibt es weder genug Platz noch genug Personal.