Sanktionen : Landen russische Frachtflieger unter falscher Flagge auf dem Flughafen Hahn?

Foto: Unternehmen

Lautzenhausen Auf dem Flughafen Hahn landen weiterhin Frachtflieger der russischen Airline Sky Gates – und das trotz des Flugverbots für Flugzeuge aus Russland. Umgeht der Flughafen damit Sanktionen gegen das Land, das einen Angriffskrieg in der Ukraine führt?

Bereits zwei Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die EU ihren Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. Seitdem dürfen keine in Russland registrierten Maschinen mehr in einem der EU-Mitgliedsstaaten landen. Das Flugverbot gilt damit auch für alle russischen Fluggesellschaften.

Davon betroffen ist auch die Frachtfluggesellschaft Sky Gates Cargo. Seit August 2020 fliegt sie regelmäßig auch vom Flughafen Hahn. Dreimal pro Woche verbindet sie den Hunsrückflughafen mit Moskau. Darüber hinaus bietet sie auch regelmäßige Frachtflüge ins sibirische Nowosibirsk an. Gegründet wurde die Frachtgesellschaft 2016, in deren Dienste zwei Maschinen vom Typ Boeing 747-400F.

Schaut man sich auf verschiedenen Internetportalen die Liste der vom und zum Hahn fliegenden Flüge an, fällt auf, dass weiterhin Maschinen von Sky Gates dort landen und starten. So wurde an diesem Dienstag ein Flug der Airline für 14 Uhr erwartet, offiziell gestartet auf dem internationalen Flughafen Heydar Aliyev in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan. Auch aus dem sibirischen Nowosibirsk ist am Morgen eine Boeing 747 der Sky Gates Airline gelandet.

Umgeht die Fluggesellschaft damit das Flugverbot? Rein rechtlich wohl nicht. Denn wie verschiedene Flug-Portale berichten, hat die in Baku beheimatete Fluggesellschaft Silk Way West die beiden Maschinen von Sky Gates übernommen. Diese fliegen nun unter aserbaidschanischer Flagge. Laut dem Branchendienst ch-aviation hat Sky Gates seinen Betrieb eingestellt. Silk Way habe die Flugzeuge der russischen Airline übernommen. Es bestünden aber keinerlei Geschäftsbeziehungen zwischen beiden Gesellschaften.

Die beiden Boeing von Sky Gates sollen bereits am 28. Februar nach Baku transportiert worden sein und seit 8. März unter aserbaidschanischer Flagge fliegen. Auf dem Rumpf wurde der Name Silk Way West Airlines aufgeklebt. Die mit den Flugzeugen verbundene Kennungen sind aber gleich geblieben. Auf verschieden Flight-Tracking-Portalen im Internet ist zu erkennen, dass die am Dienstag auf dem Hahn gelandete Maschine unter gleicher Flugnummer Anfang Februar, also noch vor dem Kriegsbeginn, von Baku kommend in den Hunsrück geflogen ist. Genau wie im Februar werden die Flüge in den im Internet nachzulesenden Flugplänen weiterhin unter dem Namen Sky Gates Airline geführt.

Die Bürgerinitiative gegen den Nachtflughafen Hahn spricht daher von Etikettenschwindel. Sie vermutet, dass mit der Umbeflaggung der Flugzeuge das Flugverbot für russische Airlines umgangen wird. „Was sollte andere von der Sperrung des Luftraums betroffene russische Frachtfluggesellschaften daran hindern, ihre Maschinen ebenfalls bspw. auf Länder der ehemaligen Sowjetunion, Zypern oder Malta‚ umzuflaggen‘“.