Kriminalität : Hasskommentare nach Tod von Polizisten: LKA ermittelt gegen Verfasser von hundert Internetbeiträgen

Das Landeskriminalamt hat in Zusammenhang mit der Tötung der beiden Polizisten in der Nähe von Kusel vergangene Woche bislang 102 strafrechtlich relevante Internetbeiträge identifiziert. In 15 Fällen konnten die Beamten bereits die Verantwortlichen ermitteln. Insgesamt hat die eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe „Hate Speech“ seit 1. Februar sogar 399 Fälle von Hass und Hetze im Netz entdeckt. Diese Ergebnisse hat Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montagmorgen gemeinsam mit LKA-Präsident Johannes Kunz und Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer in Mainz vorgestellt.