Ausflugstipp : Landesmuseum Mainz: Geschichte, Sammlung, Ausstellungen

Mainz Das Landesmuseum Mainz an der Großen Bleiche direkt im Zentrum von Mainz kann auf eine mehr als 200 Jahre alte Geschichte zurückblicken.

Welche Geschichte hat das Landesmuseum Mainz?

Das Landesmuseum Mainz in Rheinland-Pfalz zählt zu den ältesten Museen Deutschlands. Seine Geschichte lässt sich bis ins Jahr 1803 zurückverfolgen. Alles begann damit, dass in diesem Jahr nach einem Erlass von Napoleon Bonaparte 36 Gemälde aus Paris an die damalige Département-Hauptstadt Mayence, das heutige Mainz, zugewiesen wurde. Damit wurde die Städtische Gemäldesammlung begründet, aus der später das Landesmuseum Mainz entstehen sollte.

Zusammen mit Funden aus der Zeit der Römer und Altären wurden diese Gemälde in einem ehemaligen Universitätsgebäude am Neubrunnenplatz der Öffentlichkeit präsentiert. Einige der Grabsteine aus der Römerzeit, die damals ausgestellt wurden, können auch heute noch im Museum besichtigt werden.

Die Sammlungen, sowohl im Bereich Kunst als auch in den Bereichen Archäologie und mittelalterliche Skulpturen, wurden im 19. und 20. Jahrhundert immer wieder erweitert. Allerdings separat: Die städtischen Sammlungen fanden 1842 im Kurfürstlichen Schloss ihren Platz, während der 1844 gegründete Altertumsverein sich um das Altertumsmuseum kümmerte. 1937 zog das Altertumsmuseum, nachdem der Verein es bereits 1910 an die Stadt übertragen hatte, in die „Golden-Ross-Kaserne“ an der Großen Bleiche um. Das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, die Bestände konnten aber größtenteils gerettet werden. 1950 begann der Wiederaufbau, 1962 wurde der Museumkomplex, der neben Altertumsmuseum nun auch die Gemäldegalerie beherbergte, wiedereröffnet. 1967 wurde das Museum von Land Rheinland-Pfalz übernommen, seit 1986 trägt es den Namen „Landesmuseum Mainz.“