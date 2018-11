Mannebachs Zukunft liegt in Kümmern

Instandsetzung Kümmerner Weg

Die Verkehrssicherheit ist wegen der Fahrbahnbeschaffenheit im Kümmerner Weg nicht mehr gegeben. Teilweise löst sich die Straße regelrecht auf. Die Ortsgemeinde hat jedoch die Verkehrssicherungspflicht. Zu einem Beschluss, diesen Mangel zu beheben, konnte sich der Rat jedoch noch nicht durchringen. Zunächst soll ein Fachmann der Verbandsgemeinde Saarburg in der Sitzung am 10. Dezember erläutern, wie das am preiswertesten zu bewerkstelligen ist. Je nach Aufwand belaufen sich erste Kostenschätzungen zwischen 14 800 und 29 000 Euro.