Aktuelle Fallzahlen : 14 aktuell Infizierte im Landkreis Trier-Saarburg und sechs in der Stadt Trier

14 aktuell Infizierte im Landkreis Trier-Saarburg und sechs in der Stadt Trier

Trier In Trier und dem benachbarten Landkreis Trier-Saarburg sind am Donnerstag weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bekannt geworden. Volksfreund.de zeigt, wie sich die Infektionen auf die Verbandsgemeinden verteilen.

Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung sind am Donnerstag, 30. Juli, vier weitere Fälle einer Infektion mit dem Sars-CoV-2 Erreger gemeldet worden. Das teilte die Verwaltung mit. Drei der vier Neuinfizierten haben ihren Wohnsitz in der Stadt Trier und einer im Landkreis.

Am Freitag wurden dem Gesundheitsamt drei weitere Fälle gemeldet – alle drei Patienten sind im Landkreis Trier-Saarburg wohnhaft. Aktuell gelten 14 Patienten aus dem Landkreis und 6 Personen aus der Stadt Trier als infiziert.

Damit steigt die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen auf 372 (244 im Landkreis Trier-Saarburg und 128 in der Stadt Trier). Momentan befinden sich zwei Patienten in stationärer Behandlung, eine im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus Trier und einer in Saarburg.