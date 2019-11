Trier : Adventsmusik im Trierer Dom an vier Samstagen

Trier Traditionell finden an allen vier Adventssamstagen um 17 Uhr im Trierer Dom Adventsmusik statt. Sie wollen in ihrer Verbindung von Musik und Wort geistliche Impulse in der turbulenten Vorweihnachtszeit sein und ihre Zuhörer im dezent beleuchteten Dom zur Ruhe kommen lassen.

Die Reihe wird in diesem Jahr am Samstag, 30. November, vom Kathedraljugendchor eröffnet. Am Samstag, 7. Dezember, folgt der Mädchenchor am Trierer Dom. Die Adventsmusik am Samstag, 14. Dezember, wird vom Trierer Domchor gestaltet. Am letzten Adventssamstag, 21. Dezember, spielt Domorganist Josef Still adventliche und weihnachtliche Orgelmusik. Der Eintritt zur Adventsmusik ist frei.