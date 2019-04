Am Dienstag Sperrungen in Trier wegen Demo und Straßenfest

Die Demonstranten ziehen von der Porta Nigra nach Trier-West und halten dort eine Kundgebung ab. red

(red) Aufgrund einer Demonstration und eines Straßenfests anlässlich des 1. Mai kommt es am heutigen Dienstag, 30. April, zwischen 16.30 und 23 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt und in Trier-West.

So wird die Hornstraße in Trier-West während dieser Zeit für den Verkehr gesperrt. Es kann eine Umfahrung über die „Rampe“ entlang des DM-Markts und über die Zufahrt zum Edeka-Markt genutzt werden.

Die Demonstranten starten um 16.30 Uhr am Porta Nigra-Vorplatz. Von da geht es über Simeonstiftplatz, Margaretengässchen, Simeonstraße, Hauptmarkt, Brotstraße, Viehmarkt, Stresemannstraße, Brückenstraße, Karl-Marx-Straße, Römerbrücke, Bahnrampe und links in die Eurener Straße zur Hornstraße, wo eine Kundgebung stattfindet.