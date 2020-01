Senioren : Die Kraft der Märchen - LeseGlück im Seniorenbüro Trier

Trier Das erste LeseGlück im neuen Jahr findet am Mittwoch, 15. Januar, 15.30 Uhr, findet im Seniorenbüro Trier statt. Auch in diesem Jahr bringt Frauke Birtsch den Teilnehmern die Welt der Literatur näher, an diesem Nachmittag die Welt der Märchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

„Uralte Geschichten geben neuen Mut“ und aus Märchen kann man Kraft schöpfen. Märchen enthalten viel Lebensweisheit und sind eine elementare Form der Lebenshilfe.

Ihre archaischen Bilder berühren die Seele, ihre Erzählungen bringen zum Nachdenken und geben Impulse zur Lösung von Konflikten. Auf diese Weise können Märchen Wegweiser sein in ein unbeschwerteres Leben. Frauke Birtsch stellt bekannte und weniger bekannte Märchen vor. Im anschließenden Gespräch wird ihre Symbolsprache gemeinsam entschlüsselt und das innewohnende Potential erschlossen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.