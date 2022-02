Pflege : Trierer Pflegestützpunkte werden neu aufgeteilt

Trier Zum Jahr 2021 wurde die Trägerschaft für die Beratungs- und Koordinierungsstelle der Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz neu ausgeschrieben. Für den Pflegestützpunkt Nordwest (Engelstraße) konnte bisher nach Angaben des Sozialdezernats dieses Angebot nicht neu besetzt werden.

Um das gewohnte und bewährte Angebot so weit wie möglich aufrechterhalten zu können, wurde eine Vertretungsregelung bei der Zuordnung der Stadtbezirke beschlossen. So soll auch sichergestellt werden, dass die anfallende Mehrarbeit auf die verbleibenden Stützpunkte möglichst fair verteilt wird. Durch diese Situation kann es zu Verzögerungen bei der Terminvergabe kommen. Die Stadtverwaltung und die Träger der Krankenkassen sowie der Beratungs- und Koordinierungsstellen bitten dafür um Verständnis und arbeiten gemeinsam an einer Verbesserung der Lage.