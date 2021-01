Corona-Pandemie : Ehrenamtliche für Einkaufsdienst der Malteser benötigt

Trier (red) Die Malteser in Trier bieten auch im aktuellen Lockdown einen ehrenamtlichen Einkaufsdienst im Kreis Trier-Saarburg an. Ziel ist es, Personen, die das Haus aus gesundheitlichen Gründen nicht verlassen können, mit Lebensmitteln versorgen zu können und so eine Grundversorgung sicherzustellen.

Hierzu zählen Risikogruppen oder sich in Quarantäne befindende Menschen.

Die Malteser suchen dringend Mitbürger, die sich ehrenamtlich als Einkaufshelfer einbringen wollen. Bei der Auslieferung der Einkäufe durch die ehrenamtlichen Helfer wird dabei auf die geltenden Hygienemaßnahmen, sowie einen Sicherheitsabstand geachtet.