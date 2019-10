Umwelt : Klima-Aktivisten reden der Stadt Trier ins Gewissen

Fridays for Future-Demo 25.10. Domfreihof. Foto: Albert Follmann

Trier Am nunmehr siebten Klima-Aktionstag in Trier haben sich am Freitagmorgen auf dem Domfreihof etwa 200 Menschen beteiligt. Dieses Mal nahmen die Organisatoren um Henry Hofmann insbesondere die Stadt Trier ins Visier.

Auch sie müsse ihren Beitrag für eine saubere und ökologische Zukunft leisten, etwa mit kostenlosem öffentlichen Personennahverkehr, einer autofreien Innenstadt bis 2023 und besseren Radwegeverbindungen. Wünschenswerte sei vor allem im Winter eine Beleuchtung der Radwege, sagte eine Aktivistin.