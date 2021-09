Schutz für „Wine in the City“ : Über 20 Grad, doch in der Trierer Innenstadt steht ein Schneepflug

Trier Traut die Stadt Trier den warmen Temperaturen nicht und hat deshalb ein Winterdienst-Fahrzeug in der Stadt positioniert? Natürlich falsch, dieses dient dem Schutz der Passanten – und soll nur eine Übergangslösung sein.

Alles andere wäre auch sehr überraschend, haben die Temperaturen am Ende der Woche doch endlich die 20-Grad-Marke geknackt. Auch am Wochenende soll das Wetter alles andere als winterlich werden – ideale Voraussetzungen für „Wine in the City“ und den verkaufsoffenen Sonntag am Wochenende. Mit „Wine in the City“ öffnet vom 3. bis 5. September zum fünften Mal das Weindorf auf dem Hauptmarkt Trier und präsentiert drei Tage lang „Weinkultur in Reinkultur“.