Vortrag : Vortrag „Kapelle der Kurie Eich in Trier“

Vortrag „Kapelle der Kurie Eich in Trier“

Trier Als „Eine namenlose Kapelle in Trier“ betitelte Wilhelm Effmann seinen Beitrag in der Zeitschrift für christliche Kunst 1890, und auch heute wissen wahrscheinlich die wenigsten Trierer etwas mit der „Kapelle der Kurie zur Eiche“ anzufangen.

Sie ist ein wenig bekanntes Kleinod Triers. Quellen zu ihr finden sich kaum, dennoch möchte der Vortrag „Die Kapelle der Kurie Eich in Trier“ mit Kirstin Mannhardt am Mittwoch, 11. Dezember, 19 Uhr, im Museum am Dom Trier den Versuch wagen, der Kapelle ein paar ihrer Geheimnisse zu entlocken und sie dem Publikum mehr ins Bewusstsein zu bringen. Der Eintritt kostet 3 Euro, Studierende haben freien Eintritt.