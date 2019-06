Kommunalpolitik : Die Freien fühlen sich unfair behandelt

Das Rathaus der Verbandsgemeinde Schweich in Schweich. Foto: Albert Follmann. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Albert Follmann

Schweich Konstituierende Sitzung im Verbandsgemeinderat Schweich: Obwohl die Zahl der Beigeordneten auf vier erhöht wird, geht die FWG wieder leer aus.

Heiß war‘s in der konstituierenden Sitzung des Verbandsgemeinderats Schweich am Dienstagabend. Vielleicht lag es ja an den hohen Temperaturen, dass sich die Ratsmitglieder zu keinen „heißen” Diskussionen aufraffen wollten. Einen Aufreger zwischen den Fraktionen hätte es durchaus gegeben: die Erhöhung der Anzahl der Beigeordneten von drei auf vier. Dass es künftig vier Stellvertreter für Bürgermeisterin Christiane Horsch (CDU) geben wird, haben CDU und SPD am Dienstag mit ihren 24 Ja-Stimmen festgezurrt. Die Freien Wähler (FWG) votierten bei der Abstimmung mit Nein, die Grünen, Neulinge im Rat mit zwei Mandaten, enthielten sich der Stimme.

Die Personen, die das Beigeordneten-Ehrenamt ausüben sollen, werden erst in der nächsten Sitzung des VG-Rats am 13. August in Fell vorgeschlagen und gewählt. Über die Namen kann man trefflich spekulieren, nicht aber über die Parteizugehörigkeit: die vier Beigeordneten werden zu gleichen Teilen aus den Reihen von CDU und SPD kommen. Das machte CDU-Fraktionschef Wolfgang Sauer deutlich, indem er sagte, die CDU wolle „die ergebnisorientierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der SPD fortsetzen”. Amtierende Beigeordnete sind noch Rudolf Körner (SPD) sowie Erich Bales und Rita Jung (beide CDU).

Meinung Nett und ausgesperrt Foto: TV/klaus kimmling Wer nett, zuvorkommend und verlässlich ist, mit dem sollte es das Leben eigentlich gut meinen. Zumindest sollte so jemand Dankbarkeit erfahren, möglicherweise sogar für seine positiven Eigenschaften belohnt werden. Die Freien Wähler im VG-Rat Schweich sind nett, zuvorkommend und verlässlich, doch was ist der Dank: CDU und SPD halten die FWG beharrlich von einem Beigeordneten-Posten fern. Selbst jetzt, wo es vier statt drei Stellvertreter für Bürgermeisterin Horsch gibt, wird der zweitstärksten Gruppierung die Verwaltungstür wieder vor der Nase zugeschlagen. Nun ist es ja grundsätzlich nicht verwerflich, wenn sich in der Politik zwei gegen einen verbünden. Das ist normales Geschäft. Doch die hohe Frustationstoleranz der Freien und ihre offenkundige Bereitschaft, die Opferrolle und die Oppositionsbank fast schon in devoter Weise anzunehmen, überrascht dennoch. Die CDU hat alles im Griff. Sie hält sich die SPD als Mehrheitsbeschaffer warm, ohne sich freilich in einer Koalition zu binden, gibt den Grünen mit unwichtigeren Ausschussposten Zucker und kann sich weiterhin darauf verlassen, dass die nette FWG still hält. a.follmann@volksfreund.de

Man solle den Spielraum, den vier Beigeordnete böten, nutzen, sagte Sauer. Bürgermeisterin Horsch habe viele Termine, insbesondere an Wochenenden, und da seien vier Stellvertreter besser als drei – zumal dies nicht mit höheren Kosten verbunden sei. Eine Aufwandsentschädigung werde nur im Vertretungsfall gezahlt. SPD-Sprecher Simon Polotzek hält die Aufstockung ebenfalls für gerechtfertigt: „Die Anforderungen sind gestiegen. Wir brauchen Verlässlichkeit und wollen die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der CDU fortsetzen.” SPD und CDU bilden im VG-Rat zwar keine Koalition, sie stimmen sich aber bei wichtigen Entscheidungen ab.

Als „nicht fair” und „nicht dem Wählerwillen entsprechend” bezeichnete FWG-Fraktionsvorsitzender Kaspar Portz die Absprache von CDU und SPD bei den Beigeordneten. Die FWG als zweitstärkste Kraft (zehn Sitze) bliebe dann weiterhin außen vor. Für Portz ist das nicht nachvollziehbar, zumal CDU und SPD der FWG eine gute Zusammenarbeit bescheinigten und man in Sachfragen fast immer auf einer Wellenlänge liege.

Patrick Beer von den Grünen hielt sich mit politischen Aussagen zurück. Er freue sich auf die Arbeit im Rat und sei gespannt, was da alles auf die Zweier-Riege der Grünen zukomme. Das Angebot der CDU, den Grünen einen Sitz im fünfköpfigen Rechnungsprüfungsausschuss abzutreten, nahm er dankend an. Damit die Grünen auch in anderen Ausschüssen dabei sein können, beschloss der Rat einstimmig, die mit sieben Mitgliedern besetzten Ausschüsse auf zehn Mitglieder aufzustocken. Elfer-Ausschüsse sollen künftig zwölf Mitglieder haben.