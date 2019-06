Premiere im für neuen Trier-Saarburger Kreistag : CDU und FWG stellen Beigeordnete

Trier Die Kreistagsmehrheit wählt Arnold Schmitt, Helmut Reis und Simone Thiel zu Stellvertretern des Landrats. Die Linken bringen eine Resolution gegen Fremdenfeindlichkeit ein.

Das eine oder andere Kreistagsmitglied dürfte am Montagabend eine spannendere konstituierende Sitzung erwartet haben. Denn bei der Wahl der Kreisbeigeordneten waren durchaus Kampfkandidaturen zu erwarten, wenn man bedenkt, dass die SPD-Fraktion als zweitstärkste Kraft im neuen Kreistag (zehn Sitze) und die Grünen als drittstärkste Gruppierung (acht Sitze) bei der Wahl der Stellvertreter von Landrat Günther Schartz (CDU) leer ausgingen.

Offenbar sahen es Sozialdemokraten und Grüne, aber auch andere Fraktionen, als aussichtslos an, eigene Kandidaten für die Stellvertreter-Posten des Verwaltungschefs vorzuschlagen. Denn CDU, Freie Wählergruppe (FWG) und FDP hatten schon im stillen Kämmerlein ihre Favoriten ausgeguckt: Arnold Schmitt (CDU) als ersten Beigeordneten, Helmut Reis (FWG) als zweiten Beigeordneten und Simone Thiel (CDU) als dritte Beigeordnete. Mit 26 Mandaten verfügen CDU, FWG und FDP über eine knappe Mehrheit im 50-köpfigen Kreistag (der TV berichtete).

Bei der Kommunalwahl am 26. Mai ist die CDU mit 17 Sitzen stärkste Kraft geblieben. Die weitere Reihenfolge: SPD zehn Sitze, Grüne acht, FWG sieben, AfD drei, FDP zwei, Die Linke zwei und BfB einen Sitz. Es haben sich sieben Fraktionen gebildet. Fraktionsvorsitzende sind Bernd Henter (CDU), Ingeborg Sahler-Fesel (SPD), Paul Port (Bündnis 90/Die Grünen), Matthias Daleiden (FWG), Jens Ahnemüller (AfD), Kathrin Meß (Die Linke) und Claus Piedmont (FDP). Die Sitzordnung wurde neu geregelt. Die Linken hatten darum gebeten, nicht neben der AfD platziert zu werden. Nun sitzen sie links außen hinter den Grünen.

Das beste Ergebnis in der geheimen Wahl fuhr Helmut Reis ein. Auf den Mehringer FWG-Mann, der bisher schon Kreisbeigeordneter war, entfielen 40 Ja- und acht Neinstimmen. Arnold Schmitt aus Riol, ebenfalls in der abgelaufenen Legistaturperiode schon in diesem Amt, erhielt 34 Ja- und 13 Neinstimmen. Eine Stimme war ungültig. Das Ergebnis von Simone Thiel: 34 Ja, 14 Nein. Die Saarburgerin wird damit Nachfolgerin ihrer Parteikollegin Jutta Roth-Laudor (Newel), die nicht mehr dem Kreistag angehört.