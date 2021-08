Corona-Pandemie : Warum die lange Museumsnacht in Trier abgesagt wurde

Warum die lange Museumsnacht in Trier abgesagt wurde

Trier Auch in diesem Jahr fällt die Lange Museumsnacht „schweren Herzens“ aus. Für die Veranstalter war das keine leichte Entscheidung.

Eigentlich war die Veranstaltung für Samstag, den 11. September geplant. Doch schon zum zweiten Mal in Folge fällt die Lange Museumsnacht aus. Die Teams des Rheinischen Landesmuseums Trier, des Stadtmuseums Simeonstift, des Museums am Dom, des Museums Karl-Marx-Haus und der Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier hätten diese Entscheidung nach reiflicher Überlegung beschlossen, heißt es auf der Internetseite des Stadtmuseums Simeonstift Trier.

Grund dafür ist die Corona-Pandemie. In den vergangenen Jahren war die Museumsnacht mit rund 4000 Besuchern ein gesellschaftliches Ereignis mit Musik, Wein und kleinen Speisen, was in dieser Größenordnung durch die steigenden Infektionszahlen nicht mehr durchführbar ist.