Kultur & Freizeit : Letzte Chance - Riesenrad in Trier nur noch bis Sonntag geöffnet

Aus der Fliegerperspektive: Das Trier-Zurlaubener Moselufer mit dem Riesenrad Bellevue und der Kulturhafen-Bühne. Foto: Roland Morgen/Portaflug Föhren Foto: Roland Morgen

Trier Das mobile Riesenrad Bellevue in Trier steht nur noch bis zum 5. September am Zurlaubener Moselufer. Wer eine Runde drehen will, sollte sich also beeilen.

Auf dem Gelände der früheren Kabinenbahn thront seit dem 3. Juni das Riesenrad mit dem großen „B“. Ab der kommenden Woche wird es jedoch gänzlich von der Bildfläche verschwinden, denn die Bellevue-Saison in Trier endet nach gut drei Monaten.

Riesenrad Bellevue - Spaß auf 350 Tonnen Stahl

Das grün-orange-rote Konstrukt am Zurlaubener Ufer dreht seit fast 30 Jahren seine Runden und war schon Anfang der 90er zu Gast in Trier: Beim Europafest in den Moselauen im Jahr 1994. Stolze 55 Meter misst das Riesenrad, das auch bei der Schobermesse in Luxemburg regelmäßig aufgebaut wird.

Letztes Jahr stand an gleicher Stelle in Trier das modernere Sky Lounge Wheel, der fast 60 Meter hohe kleinere Bruder des Bellevue.

Betrieben werden die Riesenräder von der Schausteller-Familie Oscar Bruch jr. mit Sitz in Düsseldorf.

Weitere Zahlen und Fakten zum Fahrgeschäft haben wir in unserem Big Picture zusammengestellt.

Öffnungszeiten und Tickets

Das Riesenrad hat die ganze Woche über geöffnet: Montag bis Donnerstag von 13 bis 21 Uhr, am Freitag von 13 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr.

Erwachsene zahlen für eine Fahrt 7,50 Euro, Kinder bis 1,40 Meter Körpergröße fünf Euro und Kinder unter drei Jahren dürfen kostenlos mitfahren.

Tickets können online im Triershop oder bei ticket-regional gekauft werden, alternativ vor Ort am Riesenrad oder im Vorverkauf in der Tourist-Information.

Weitere Informationen gibt es hier.

Zurlaubener Kulturhafen