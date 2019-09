„..., sehr, dass ab kommender Woche in Trier Briefe von Alexander von Humboldt bewundert werden können kann. Der 250. Geburtstag des genialen Forschers wird Bundesweit gefeiert, wir feiern mit!

Magdalena Palica (39), Trier-Feyen, ist Kuratorin der Ausstellung „Humboldt for Future“, die am 18. September. in der Stadtbibliothek Trier (Weberbach 25) eröffnet wird und bis zum 18 Dezember zu sehen ist. Kernstück sind vier Originalbriefe des berühmten Naturforschers Alexander von Humboldt (1769-1859), der als Vordenker des Umweltschutzes gilt. Zur Eröffnung am Mittwoch um 18 Uhr findet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Klimanotstand in Trier“ statt. Mehr Infos online: