Vortrag : Naturparadiese des Nordens, 3D-Dia-Show in Hermeskeil

Naturparadiese des Nordens, 3D-Dia-Show in Hermeskeil

Hermeskeil Feuerball und Eisland zugleich – Island und Grönland sind vor allem Reiseziele für Naturliebhaber. Per Auto, Fahrrad und zu Fuß hat der 3D Fotograf Stephan Schulz beide Inseln zu allen Jahreszeiten besucht und mit spektakulären Aufnahmen dokumentiert.

Die 3D-Dia-Show „Island & Grönland – Naturparadiese des Nordens“ findet am Freitag, 15. November, um 19 Uhr im Café Vivere, Martinusstraße 48, in Hermeskeil statt. Karten unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996 sowie an der Abendkasse. Die 3D-Brille ist im Eintrittspreis enthalten und wird vor Ort verteilt.