Pandemie : 31 Neuinfektionen in der Stadt Trier und im Landkreis

Trier/Trier-Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg wurden am Montag 31 weitereInfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 26 aus dem Landkreis und 5 aus der Stadt Trier. Zu Beginn einer Woche sind die Zahlen der Infektionen laut Gesundheitsamt üblicherweise niedriger als an den kommenden Tagen.

Am Wochenende wurden Infektionsfälle in weiteren Einrichtungen gemeldet. Dort laufen die Kontaktermittlungen und Umfelduntersuchungen an. Betroffen ist eine weitere geschlossene Gruppe in der Kita Wasserliesch. Es gibt einen Infektionsfall in der Kita Haus Tobias in Trier-Feyen und einen weiteren Fall in einer weiteren Klasse des Max-Planck-Gymnasiums in Trier. Der Demenzbereich des Club Aktiv in Trier-Olewig steht zudem unter Quarantäne.