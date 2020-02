Valentinstag : Ohrenschmaus und Gaumenfreuden in Waldrach

Waldrach In der Begegnungsstätte „Palaver“ in Waldrach erzählt Gitta Pelzer heute um 19 Uhr zum Valentinstag Märchen aus verschiedenen Ländern. Das Kochteam zaubert Köstlichkeiten dazu.

Zu allen Zeiten lauschten Menschen den Märchenerzählern: in den Spinnstuben, unter der alten Linde oder am Feuer. Damals waren Märchen das Medium, um sich zu vernetzen, um zu hören, was wo geschah und „was es Neues gab“. So wurde Gemeinschaft und Freundschaft gepflegt. „Märchen im Palaver“ knüpft an diese alten Traditionen an: sich zusammensetzen, offen sein für Neues, aufeinander hören und dabei Gemeinschaft pflegen.